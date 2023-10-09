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Юрий Белоус: в РПЛ такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет

Функционер оценил шансы футболиста провести ещё несколько сезонов.
09 октября 2023 20:45
автор: Денис Владимиров

Бывший генеральный директор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус высказался о нападающем столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«В РПЛ вообще такой уровень футбола, что Дзюба может спокойно играть до сорока лет. И будет забивать! Он мощный, техничный, тонко понимает игру, за счёт габаритов способен продавить соперника», – приводит слова Белоуса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в составе «Локомотива» 12 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт 35-летнего форварда с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2023/24 и включает опцию продления.

источник: «Спорт-Экспресс»
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