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«Химки» и «Алания» сыграли вничью в матче 13-го тура Первой лиги

Владикавказцы единолично возглавили таблицу.
09 октября 2023 20:55
автор: Денис Владимиров

Подмосковные «Химки» и владикавказская «Алания» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голы забили Александр Руденко (63-я минута) и Данил Степанов (71). У гостей точными ударами отметились Батраз Гурциев (58) и Вячеслав Кротов (76).

«Алания» набрала 25 очков и единолично возглавила турнирную таблицу Первой лиги. «Химки» с 21 баллом расположились на третьей строчке.

В следующем туре «Алания» 14 октября примет на своём поле «Ленинградец», «Химки» в этот же день проведут домашний матч с красноярским «Енисеем».

источник: «Советский спорт»
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