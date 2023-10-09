Сотрудник БРИКС помог организовать игры молодёжной сборной России в Бразилии

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров сообщил, что сотрудник из объединения БРИКС помог организовать товарищеские матчи с бразильскими академиями.

«Через контакт одного из бразильцев, который работает в БРИКС, это было организовано. Мы встречались на турнире Морозова в Санкт-Петербурге, он привёз эти же команды – «Палмейрас», «Сантос» 2007-2008 годов рождения. Туда представитель приехал, нас посадили, мы объяснили, чего мы хотим, с этого началось это сотрудничество по молодёжной сборной», — приводит слова Шабарова ТАСС.

Напомним, что 9 октября начался сбор молодёжной сборной России в Новогорске. Команда на выезде проведёт товарищеские матчи с бразильскими командами до 20 лет — «Сантос», «Палмейрас», «СКА Бразил» и «Ред Булл Брагантино».