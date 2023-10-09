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Газзаев считает, что Абаскаля в «Спартаке» должен сменить российский специалист

Красно-белые пока шестые в таблице РПЛ.
09 октября 2023 21:09
автор: Денис Владимиров

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о перспективах испанского специалиста Гильермо Абаскаля продолжить работу с московским «Спартаком».

«Если нет результата, точно тренера надо увольнять. Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

8 октября «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 в матче с московским ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые с 17 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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