Газзаев считает, что Абаскаля в «Спартаке» должен сменить российский специалист

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о перспективах испанского специалиста Гильермо Абаскаля продолжить работу с московским «Спартаком».

«Если нет результата, точно тренера надо увольнять. Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит надо доверять своим игрокам и своим тренерам», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

8 октября «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 в матче с московским ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые с 17 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.