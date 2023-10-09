Тренер сборной Швеции считает, что команда не должна соревноваться с Россией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился мнением о допуске юношеских сборных России на турниры под эгидой УЕФА.

«Как я сказал ранее, моё отношение на 100% совпадает с отношением Шведского футбольного союза. Для меня очевидно, что нам не следует соревноваться на взрослом и молодёжном уровне с российскими командами», — приводит слова специалиста Aftonbladet.

Ранее исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.