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Тренер сборной Швеции считает, что команда не должна соревноваться с Россией

Специалист высказался на тему допуска россиян на турниры под эгидой УЕФА.
09 октября 2023 22:16
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился мнением о допуске юношеских сборных России на турниры под эгидой УЕФА.

«Как я сказал ранее, моё отношение на 100% совпадает с отношением Шведского футбольного союза. Для меня очевидно, что нам не следует соревноваться на взрослом и молодёжном уровне с российскими командами», — приводит слова специалиста Aftonbladet.

Ранее исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

источник: Aftonbladet
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