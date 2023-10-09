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Чалов – о результатах ЦСКА: мы проводим не самый легкий отрезок в сезоне

В прошлом матче армейцы упустили победу над «Спартаком» (2:2).
09 октября 2023 22:25
автор: Александр Бойченко

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил последние результаты своей команды в чемпионате России.

«Не самый легкий отрезок сезона для нашей команды. Пауза на сборные, надеюсь, пойдет нам на пользу, особенно после такого эмоционального матча, как дерби. Для нас Москва всегда красно‑синяя, спасибо за поддержку нашим болельщикам вчера, мы вас слышали, несмотря ни на что», — написал Чалов в своем Телеграм‑канале.

После 11 туров подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице с 17 баллами. В следующем матче армейцы сыграют на выезде с «Рубином». Игра состоится 21 октября.

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