Александр Бухаров: «Сочи» при Бердыеве сейчас был бы на лидирующих позициях

Бывший нападающий казанского «Рубина» и «Ростова» Александр Бухаров высказался об увольнении Курбана Бердыева в поста главного тренера «Сочи» по ходу второй половины прошлого сезона.

Бердыев возглавил «Сочи» в декабре 2022 года и был отправлен в отставку в апреле 2023-го после трёх поражений в пяти матчах РПЛ. В нынешнем сезоне южане после 11 туров занимают в таблице чемпионата России последнее, 16-е место.

«Надо дать время человеку. В «Сочи» не дали. Хотя я уверен, что «Сочи» при Бердыеве сейчас был бы на лидирующих позициях. Я всегда считал, что он топ. Никогда не ставил это под сомнение. Люди же смотрят на результат, вот сейчас он даёт его в махачкалинском «Динамо», – приводит слова Бухарова «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» под руководством 71-летнего Бердыева занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В 13 турах команда набрала 24 очка.