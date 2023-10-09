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Отец Кузяева отметил мотивацию Далера показать хорошую игру в матчах с Камеруном и Кенией

Первый контрольный поединок национальной сборной пройдет 12 октября.
09 октября 2023 23:24
автор: Александр Бойченко

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал о настрое сына перед контрольными играми сборной России.

«Как и любой игрок сборной, Далер хочет показать хорошую игру против серьезных соперников. Считаю, Камерун и Кения – хорошие, крепкие команды.

Тренерский штаб следит за игроками, и для вызова в сборную нужно постоянно работать и доказывать – Далер старается», – сказал Адьям Кузяев Sport24.

Добавим, 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. Спустя 4 дня, 16 сентября, сборная России встретится с Кенией в Анталье (Турция).

источник: Sport24.ru
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