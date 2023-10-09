Руководство «Наполи» даст Руди Гарсии три матча на исправление ситуации

Руководство итальянского «Наполи» даст три матча главному тренеру команды Руди Гарсии, чтобы исправить турнирную ситуацию в Серии А. Об этом сообщает Il Mattino.

По данным источника, боссы неаполитанского клуба рассматривают вариант с увольнением французского специалиста в том случае, если команда в ближайшее время не сможет улучшить результаты.

8 октября «Наполи» проиграл «Фиорентине» в домашнем матче восьмого тура Серии А. Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 1:3. Действующий чемпион Италии с 14-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице нынешнего сезона.

Гарсия был назначен главным тренером «Наполи» в середине июня. 59-летний француз сменил в данной должности итальянца Лучано Спаллетти.