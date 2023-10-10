Слуцкий и Генич считают, что Акинфеев виновен в пропущенном голе от Промеса

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и популярный футбольный комментатор Константин Генич обсудили матч 11-го тура между столичными армейцами и московским «Спартаком» (2:2).

Обсуждение проходило в эфире ютуб-программы «Коммент.Шоу». Помимо всего прочего, они заявили, что Игорь Акинфеев виновен в пропущенном голе от форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Можно ли гол Промеса назвать вратарским? Я думаю, что можно. Если быть честным, то можно», — сказал Слуцкий.

«Мне тоже так кажется», — добавил Генич.

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины. Армейцы набрали 17 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на шестой строчке.