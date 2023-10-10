ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл в одной команде

Испанец играл вместе с Роберто Баджо за итальянскую «Брешию».
10 октября 2023 08:36
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал наиболее талантливого игрока, с которым он выступал во время своей футбольной карьеры.

«Думаю, что талантливые игроки есть везде и в том числе в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо», — цитирует Гвардиолу издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, большую часть своей карьеры испанец выступал за «Барселону». В 2001 году Гвардиола перешел в итальянскую «Брешию», где на тот момент играл Роберто Баджо. При этом обладатель «Золотого мяча» 1993 года, в этот период находился уже на закате своей карьеры.

источник: La Gazzetta dello Sport
Экс-арбитр РПЛ Федотов рассказал о нововведении в российском судействе
Ближайший тур чемпионата стартует 21 октября.
10.10.2023 08:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Газзаев: Файзуллаева рано сравнивать с молодым Дзагоевым
Аббосбек отлично проявляется себя в РПЛ.
10.10.2023 08:36
Футбол
автор: Виталий Стопин
Слуцкий и Генич считают, что Акинфеев виновен в пропущенном голе от Промеса
Слуцкий и Генич считают, что Акинфеев виновен в пропущенном голе от Промеса
Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счётом 2:2.
10.10.2023 08:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Олимпийская чемпионка Мельникова — о дерби с ЦСКА: «Спартак» подарил сумасшедшие эмоции
Встреча между командами завершилась вничью — 2:2.
09.10.2023 23:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Пустышка и популист». Гурцкая жестко высказался о тренере «Спартака» Абаскале
В последнее время испанский специалист подвергается критике.
09.10.2023 23:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Руководство «Наполи» даст Руди Гарсии три матча на исправление ситуации
Француз может быть уволен с поста главного тренера команды.
09.10.2023 23:25
Футбол
автор: Денис Владимиров
Отец Кузяева отметил мотивацию Далера показать хорошую игру в матчах с Камеруном и Кенией
Первый контрольный поединок национальной сборной пройдет 12 октября.
09.10.2023 23:24
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.