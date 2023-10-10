Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл в одной команде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал наиболее талантливого игрока, с которым он выступал во время своей футбольной карьеры.

«Думаю, что талантливые игроки есть везде и в том числе в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо», — цитирует Гвардиолу издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, большую часть своей карьеры испанец выступал за «Барселону». В 2001 году Гвардиола перешел в итальянскую «Брешию», где на тот момент играл Роберто Баджо. При этом обладатель «Золотого мяча» 1993 года, в этот период находился уже на закате своей карьеры.