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Валерий Газзаев: Файзуллаева рано сравнивать с молодым Дзагоевым

Аббосбек отлично проявляется себя в РПЛ.
10 октября 2023 08:36
автор: Виталий Стопин

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о полузащитнике армейцев Аббосбеке Файзуллаеве. 20-летний узбекистанец присоединился к российскому клубу минувшим летом.

«Файзуллаев — способный, талантливый парень. Думаю, чем больше он будет играть, тем быстрее обретет уверенность. У него очень быстро работают ноги, хорошее видение поля. Он может одним пасом вскрыть оборону соперника. Пока новичок ЦСКА обнадеживает.

Но он мне не напоминает молодого Дзагоева. Его пока рано с кем-либо сравнивать. Да и неправильно это, некорректно. Пусть сначала окрепнет. Задатки, безусловно, видны, но надо много работать», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне РПЛ Файзуллаев провёл шесть матчей и стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи. Аббосбек в последних матчах стал игроком стартового состава ЦСКА,

источник: «Спорт-Экспресс»
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