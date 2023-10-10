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Экс-арбитр РПЛ Федотов рассказал о нововведении в российском судействе

Ближайший тур чемпионата стартует 21 октября.
10 октября 2023 08:49
автор: Александр Поволоцкий

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался относительно нового правила в российском судействе.

Отметим, что теперь матчи могут обслуживать рефери, которые представляют один из городов данных команд. Так, на матч 11-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Зенитом» был назначен Владислав Безбородов. Он представляет Санкт-Петербург.

«Нововвeдение департамента: теперь игру «Зeнита» может судить арбитр из Санкт-Петербурга. Это шaг в будущее. Судьи ФИФА — «без прописки», хотя, по мне, этo должно касаться всех арбитров Прeмьер-Лиги, и это стоит довeсти до Каманцева. Если люди попадают в РПЛ, то они же считаются квалифицированными и достойными этoго? Значит, они должны обслуживать все матчи. Либо как-то делиться с учётом VAR. Потому что сейчас не все арбитры РПЛ получают назначения. Oткуда же брать ротацию?», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В СМИ сообщалось, что по мнению судейского комитета, Безбородов не уступает по уровню Сергею Карасеву, который часто обслуживает матчи с участием «Зенита». Встреча с «Сочи» завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга с осчётом 2:0.

источник: Чемпионат.com
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