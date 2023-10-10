Кавазашвили считает уход Малкома из «Зенита» большой потерей для российского футбола

Легенда московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что форвард «Аль-Хиляля» Малком мог бы успешно выступать в одном из грандов мирового футбола.

«Просто удивительно, что «Зенит» расстался с Малкомом. Но сегодня футбол – это чистая коммерция. После его ухода клуб будоражит – они не могут найти себе места. Уход Малкома – большая потеря для российского футбола. Я не сомневаюсь, что он сможет с лёгкостью очутиться в клубе из топ-5 лиг», — цитирует Кавазашвили телеграм-канал «Футбол Саудовской Аравии».

В настоящее время «Аль-Хиляль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 23 очка после девяти матчей.

За свой клуб Малком провел 14 встреч во всех турнирах и стал автором восьми забитых голов.