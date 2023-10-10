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Невилл спрогнозировал результат «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона АПЛ

Манкунианцы сейчас далеки от поставленных целей.
10 октября 2023 09:04
автор: Виталий Стопин

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный эксперт Гари Невилл высказался о перспективах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Не уверен, что „Манчестер Юнайтед“ закончит нынешний сезон в топ-5. Мне кажется, сейчас манкунианцы далеки от этого. Меня это всё удивляет, потому что семь или восемь недель назад они были третьими, но, исходя из того, что я вижу — не думаю, что Онана адаптировался к АПЛ. Он должен был выручить команду в матче с „Брентфордом“, так что и с этим есть проблема.

Если ваш основной вратарь не освоился и из-за этого возникает нестабильность, то это действительно создаёт серьёзную проблему. Подобное происходило в „МЮ“ и при мне», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Андре Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» летом 2023 года за € 52,5 млн. В нынешнем сезоне камерунец в 11 матчах во всех турнирах пропустил 19 мячей.

«МЮ» после восьми туров набрал 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующих «Тоттенхэма Хотспур» и «Арсенала» манкунианцы отстают на восемь очков.

источник: Sky Sports
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