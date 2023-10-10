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Франческо Баранка: футболисты из Украины участвуют в договорных матчах в России

Заявление от президента Комитета этики и честной игры УАФ.
10 октября 2023 09:13
автор: Виталий Овсянников

Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка рассказал о договорных матчах в украинском и мировом спорте.

«Сейчас на Украине договорные матчи – это нечто, о чём мы не боимся говорить. Многие игроки из Украины едут в Россию и идут в договорняки. Вы слышали где-то о каких-то скандалах? Нет, полная тишина. Я сотрудничаю с разными букмекерами по всей Европе и имею эту информацию. И чем больше говорить о договорных матчах, тем их будет всё меньше. Чем больше молчать, тем их станет больше», — цитирует Баранку ua.tribuna.com.

Также президент Комитета этики и честной игры УАФ привёл пример, как три недели назад в Чехии состоялся договорной матч. Букмекерские конторы зафиксировали аномальное количество ставок на тотал больше 1,5 в первом тайме. В итоге, при счёте 1:0 арбитр уже на девятой компенсированной минуте поставил пенальти в ворота одной из команд.

источник: UA Tribuna
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