Бывший главный тренер бразильской сборной Тите возглавил «Фламенго»

Бразильский специалист Тите стал новым наставником клуба «Фламенго».

Об этом сегодня, 10 октября, сообщается на официальном сайте бразильского футбольного клуба.

Ранее пост главного тренера «Фламенго» занимал аргентинец Хорхе Сампаоли. С Тите был подписан контракт до конца 2024 года.

Напомним, 62-летний специалист был главным тренером сборной Бразилии с 2016 по 2022 год. В 2019 году он привёл свою команду к победе в Кубке Америке. Однако на мировых первенствах бразильцам под руководством Тите не удалось добиться серьезных успехов. На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 сборная Бразилии вылетала уже на стадии четвертьфинала.