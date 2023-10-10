Александр Бухаров: не согласен с Мостовым, что тренерская лицензия — просто бумажка

Бывший нападающий «Рубина» и сборной России Александр Бухаров рассказал об обучении на тренера. Он выразил несогласие со словами легенды российского футбола Александра Мостового, заявившего, что тренерская лицензия является просто бумажкой.

«Само обучение на тренера мне очень легко далось. Единственное, как говорил Мостовой, слова я некоторые не понимал на занятиях, но затем привык к ним. Просто изначально привычные вещи как‑то обозначались по‑другому.

Естественно, тренерская лицензия — это не просто бумажка. Вообще я благодарен, что есть такое обучение. Я был в восторге, и мне было очень интересно проходить эту программу. Узнал там очень много, потому что всю свою жизнь я играл и думал, что тренировочный процесс — это просто тренер что‑то там выдумал, дал мяч, и мы должны сами что‑то сделать. А это очень скрупулезно разбирается — все упражнения. Никогда не думал, что каждая тренировка — это наигрывание какой‑то отдельной ситуации.

Сейчас для меня это всё раскрылось, я получил очень много информации, опыта. Считаю, что проходить обучение необходимо и важно. Полезно в любом случае», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

В конце августа 2023 года Бухаров был назначен на должность тренера академии «Рубина». 38‑летний россиянин теперь работает в академии казанского клуба с нападающими.

Александр Бухаров был игроком «Рубина» с 2004 по 2010 и с 2018 по 2019 год. В составе команды из Республики Татарстан он стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. Позже нападающий дважды выиграл РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». В 2016 году он помог «Ростову» завоевать серебряные медали чемпионата страны. На счету Бухарова девять матчей в составе сборной России.