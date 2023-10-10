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«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в матче Кубка России с «Локомотивом»

Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.
10 октября 2023 09:45
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 10 октября, издание «РИА Новости», ссылаясь на представителя службы коммуникации РФС, сообщило о том, что «Ростов» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть момент с назначением одиннадцатиметрового удара в матче Кубка России с «Локомотивом» (1:3).

Встреча состоялась 3 октября и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1. На 7-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти, однако Антон Миранчук его не реализовал. Ростовчане считают, что на самом деле одиннадцатиметрового быть не должно, и главный арбитр встречи Артём Любимов совершил ошибку.

По итогам 5-го тура группового этапа Кубка России железнодорожники гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. Подопечные Валерия Карпина находятся на третьей строчке, имея восемь очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет в Москве с «Рубином» (1 ноября), а «Ростов» примет дома «Урал» (2 ноября).

источник: «РИА Новости»
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