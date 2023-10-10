Вратарь «Баварии» Нойер планирует до конца октября выйти на поле

Чемпион мира по футболу 2014 года Мануэль Нойер до конца октября должен выйти на поле.

В декабре 37-летний голкипер «Баварии» получил перелом голени, катаясь на лыжах. В конце сентября Нойер вернулся к частичным занятиям в общей группе мюнхенской команды.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Флориан Плеттенберг, Мануэль сыграет первый матч после операции не позднее 28 октября. В этот день «Бавария» примет «Дармштадт».

Не исключается, что Нойер появится на поле уже в игре с «Майнцем» (21 октября) или с «Галатасараем» (24-го).