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Четырехкратный чемпион России Бухаров заявил, что имел проблемы с алкоголем, играя за «Зенит»

Футболист выступал за команду с 2010 по 2014 годы.
10 октября 2023 10:02
автор: Александр Поволоцкий

Экс-нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал, почему не смог заиграть в клубе из Санкт-Петербурга.

Бывший футболист сборной России ответил на вопрос, как боролись с чувством депрессии после потери места в составе.

«Не боролся. Больше, наверное, обижался на все просто. Позиция ребенка — вы же меня купили, должны и ставить теперь в состав. Сам себя начал доводить до того, что лишний вес появился, перед тренировкой не высыпался… Какие-то ситуации возникали, связанные с алкоголем. Тот же случай с пьяным дебошем в «Пулково» не единичный», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Добавим, что инцидент в аэропорту произошел в 2013 году. Бухаров разбил бокал, употреблял нецензурную лексику и прожег окурком ковровое покрытие.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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