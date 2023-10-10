Четырехкратный чемпион России Бухаров заявил, что имел проблемы с алкоголем, играя за «Зенит»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Бухаров рассказал, почему не смог заиграть в клубе из Санкт-Петербурга.

Бывший футболист сборной России ответил на вопрос, как боролись с чувством депрессии после потери места в составе.

«Не боролся. Больше, наверное, обижался на все просто. Позиция ребенка — вы же меня купили, должны и ставить теперь в состав. Сам себя начал доводить до того, что лишний вес появился, перед тренировкой не высыпался… Какие-то ситуации возникали, связанные с алкоголем. Тот же случай с пьяным дебошем в «Пулково» не единичный», — цитирует Бухарова «Матч ТВ».

Добавим, что инцидент в аэропорту произошел в 2013 году. Бухаров разбил бокал, употреблял нецензурную лексику и прожег окурком ковровое покрытие.