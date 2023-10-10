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Полузащитник «Зенита» Васильев назвал «Спартак» «командой, которую нельзя называть»

Он заявил, что сине-бело-голубые хотят повторить рекорд красно-белых, взяв шесть чемпионств подряд.
10 октября 2023 10:07
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Дмитрий Васильев, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, назвал московский «Спартак» командой, «которую нельзя называть».

«Есть ли в команде и в городе ощущение предстоящего 100-летнего юбилея «Зенита»? Я такого не замечал. Мы сейчас сконцентрированы на этом чемпионате. Мы хотим взять шесть чемпионств подряд, чтобы сравняться с командой, которую нельзя называть», — заявил Васильев в эфире программы «Футбол России».

Напомним, «Спартак» побеждал в чемпионате России шесть раз подряд с 1996 по 2001 год.

На текущий момент сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в активе. Красно-белые идут на шестой позиции с 17 баллами на счету.

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