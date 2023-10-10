ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Тихонов: пусть Гильермо Абаскаль работает до зимы

Мнение легенды «Спартака».
10 октября 2023 10:23
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим. Чего ждать? Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, испанский специалист стал главным тренером «Спартака» в середине 2022 года. Его текущий контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года. На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Стало известно какие товарищеские матчи сборной России повлияли на рейтинг ФИФА
С февраля прошлого года российские команды отстранены от международных соревнований.
10.10.2023 10:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ЭСК рассмотрит эпизод с голом нападающего «Краснодара» Кордобы в матче с «Ростовом»
Мяч был забит на 95-й минуте.
10.10.2023 10:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Привет, брат». Алексей и Антон Миранчуки встретились в расположении сборной России
Национальная команда продолжает подготовку к октябрьским товарищеским матчам.
10.10.2023 10:27
Футбол
автор: Виталий Стопин
Полузащитник «Зенита» Васильев назвал «Спартак» «командой, которую нельзя называть»
Полузащитник «Зенита» Васильев назвал «Спартак» «командой, которую нельзя называть»
Он заявил, что сине-бело-голубые хотят повторить рекорд красно-белых, взяв шесть чемпионств подряд.
10.10.2023 10:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Четырехкратный чемпион России Бухаров заявил, что имел проблемы с алкоголем, играя за «Зенит»
Футболист выступал за команду с 2010 по 2014 годы.
10.10.2023 10:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Вратарь «Баварии» Нойер планирует до конца октября выйти на поле
Футболист не играет из-за травмы с декабря прошлого года.
10.10.2023 09:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в матче Кубка России с «Локомотивом»
Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 3:1.
10.10.2023 09:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.