Андрей Тихонов: пусть Гильермо Абаскаль работает до зимы

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Пускай работает до зимы. Есть интересные моменты, которые показывает «Спартак». Футбольные моменты, которые интересны. Давайте до зимы посмотрим. Чего ждать? Послушайте, придет новый тренер, начнет перестройку, проиграет два‑три матча, и что дальше? В данный момент большая часть болельщиков доверяет тренеру», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, испанский специалист стал главным тренером «Спартака» в середине 2022 года. Его текущий контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года. На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе.