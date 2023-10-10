«Привет, брат». Алексей и Антон Миранчуки встретились в расположении сборной России

Пресс‑служба сборной России подтвердила прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. 27-летний россиянин примет участие в подготовке к товарищеским матчам со сборными Камеруна и Кении.

В телеграм‑канале сборной России было опубликовано совместное фото Алексея и его брата Антона, продолжающего играть в составе московского «Локомотива». «Привет, брат!» — так подписала пост пресс-служба национальной команды.

Сборная России 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проведет товарищеский матч с командой Камеруна (начало — в 19:00 мск). А 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии (Турция) со сборной Кении (начало — в 18:00 мск).