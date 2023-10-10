ЭСК рассмотрит эпизод с голом нападающего «Краснодара» Кордобы в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза будет рассматривать эпизод с победным голом «Краснодара» в матче 11-го РПЛ против «Ростова».

Напомним, что встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков». Автором гола в добавленное ко второму тайму время стал Джон Кордоба.

«ЭСК РФС по обращению «Ростова» рассмотрит один эпизод в матче РПЛ с «Краснодаром», это момент с засчитанным голом краснодарской команды на пятой добавленной к основному времени игры минуте», — цитирует члена службы коммуникации РФС ТАСС.

«Краснодар» с 27 баллами располагается на первой строчке таблицы РПЛ.