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ЭСК рассмотрит эпизод с голом нападающего «Краснодара» Кордобы в матче с «Ростовом»

Мяч был забит на 95-й минуте.
10 октября 2023 10:34
автор: Александр Поволоцкий

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза будет рассматривать эпизод с победным голом «Краснодара» в матче 11-го РПЛ против «Ростова».

Напомним, что встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков». Автором гола в добавленное ко второму тайму время стал Джон Кордоба.

«ЭСК РФС по обращению «Ростова» рассмотрит один эпизод в матче РПЛ с «Краснодаром», это момент с засчитанным голом краснодарской команды на пятой добавленной к основному времени игры минуте», — цитирует члена службы коммуникации РФС ТАСС.

«Краснодар» с 27 баллами располагается на первой строчке таблицы РПЛ.

источник: ТАСС
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