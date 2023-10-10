Стало известно какие товарищеские матчи сборной России повлияли на рейтинг ФИФА

Сегодня, 10 октября, служба коммуникаций РФС рассказала, какие товарищеские встречи российской сборной попали в зачёт рейтинга ФИФА.

Отмечается, что на позицию национальной команды в рейтинге Международной федерации футбола повлияли матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном и Таджикистаном. Встречи с Киргизией, Египтом и Катаром не добавили российской команды ни единого очка.

«В зачёт рейтинга ФИФА шли все товарищеские матчи сборной за этот период, кроме игр с Киргизией, Египтом и Катаром», – цитирует службу коммуникаций РФС издание «Чемпионат».

Сборная России 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проведет товарищеский матч с командой Камеруна (начало — в 19:00 мск). А 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии (Турция) со сборной Кении (начало — в 18:00 мск).