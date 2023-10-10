16-летний Ламин Ямал покинул расположение сборной Испании из-за травмы

Сегодня, 10 октября, издание Mundo Deportivo сообщило о том, что нападающий Ламин Ямал покинул расположение сборной Испании из-за травмы.

Ранее пресс-служба «Барселоны», за которую выступает 16-летний футболист, подтвердила, что у Ямала имеется повреждение. Несмотря на это, он отправился в расположение испанской сборной для дополнительного обследования.

Отмечается, что после подтверждения необходимости залечить травму, форвард улетел обратно в Барселону.

Накануне, 8 октября, в Гранаде (Испания) прошёл матч 9-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые сыграли вничью (2:2) с местной «Гранадой». На 45+1-й минуте встречи Ямал забил первый мяч каталонского клуба в матче, став самым юным автором гола в истории чемпионатов Испании.