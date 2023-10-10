Алексей Миранчук ответил на вопрос, ощущает ли он себя итальянцем

Российский футболист Алексей Миранчук, выступающий за итальянский клуб «Аталанта» на позиции полузащитника, ответил на вопрос, ощущает ли он себя итальянцем.

«Нет, конечно. В плане жестикуляции и питание – возможно. Но я бы не сказал, что оно какое-то итальянское, скорее профессиональное. В каких-то таких моментах, наверное, да, так как ты находишься в окружении итальянской культуры, поэтому хочешь или нет, к тебе это прилипнет», — заявил Миранчук на ютуб-канале сборной России.

На текущий момент Алексей находится в расположении национальной команды. Сборная России 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проведет товарищеский матч с командой Камеруна (начало — в 19:00 мск). А 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии (Турция) со сборной Кении (начало — в 18:00 мск).