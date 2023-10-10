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Алексей Миранчук ответил на вопрос, ощущает ли он себя итальянцем

С 2020 года полузащитник выступает за «Аталанту».
10 октября 2023 11:06
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Алексей Миранчук, выступающий за итальянский клуб «Аталанта» на позиции полузащитника, ответил на вопрос, ощущает ли он себя итальянцем.

«Нет, конечно. В плане жестикуляции и питание – возможно. Но я бы не сказал, что оно какое-то итальянское, скорее профессиональное. В каких-то таких моментах, наверное, да, так как ты находишься в окружении итальянской культуры, поэтому хочешь или нет, к тебе это прилипнет», — заявил Миранчук на ютуб-канале сборной России.

На текущий момент Алексей находится в расположении национальной команды. Сборная России 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проведет товарищеский матч с командой Камеруна (начало — в 19:00 мск). А 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии (Турция) со сборной Кении (начало — в 18:00 мск).

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