«Локомотив» со следующего сезона возрождает «Казанку»

Руководство московского «Локомотива» намерено возродить вторую команду железнодорожников. «Казанка» должна возродиться в сезоне-2024/2025.

Как сообщает «Матч ТВ», решение об этом было принято на днях. Отмечается, что 2024 году вторая команда «Локомотива» начнёт выступать в системе российского футбола. На данном этапе пока нет окончательного решения по названию данной команды, но среди вариантов фигурирует в том числе «Казанка». Официально о возрождении команды должно быть объявлено в самое ближайшее время.

В системе «Локомотива» уже была вторая команда и называлась она как раз «Казанка». Расформирована она была летом 2022 года — по решению немецких менеджеров, работавших тогда с железнодорожниками.