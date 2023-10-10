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«Локомотив» со следующего сезона возрождает «Казанку»

Вторая команда железнодорожников будет выступать уже в следующем сезоне.
10 октября 2023 11:06
автор: Виталий Стопин

Руководство московского «Локомотива» намерено возродить вторую команду железнодорожников. «Казанка» должна возродиться в сезоне-2024/2025.

Как сообщает «Матч ТВ», решение об этом было принято на днях. Отмечается, что 2024 году вторая команда «Локомотива» начнёт выступать в системе российского футбола. На данном этапе пока нет окончательного решения по названию данной команды, но среди вариантов фигурирует в том числе «Казанка». Официально о возрождении команды должно быть объявлено в самое ближайшее время.

В системе «Локомотива» уже была вторая команда и называлась она как раз «Казанка». Расформирована она была летом 2022 года — по решению немецких менеджеров, работавших тогда с железнодорожниками.

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