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Жиго назвал фантастическим гол Квинси Промеса в ворота ЦСКА

Встреча закончилась со счётом 2:2.
10 октября 2023 11:22
автор: Виталий Овсянников

Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго, в настоящий момент выступающий за «Марсель», прокомментировал гол форварда красно-белых Квинси Промеса в дерби с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывать его и прессинговала после потерь», — цитирует Жиго пресс-служба красно-белых.

Напомним, в центральном матче 11-го тура РПЛ московский «Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе гостей дубль оформил защитник Милан Гаич. Хозяева ответили точными ударами в исполнении Квинси Промеса и Хесуса Медины. Армейцы набрали 17 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с таким же количеством очков расположился на шестой строчке.

источник: ФК «Спартак»
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