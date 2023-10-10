Гендиректор «Спартака» рассказал, станут ли красно-белые чемпионами в следующем году

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал цель московской команды на следующий сезон.

«Спартак» — чемпион в следующем году? Мы над этим работаем», — цитирует Малышева издание «Чемпионат».

На текущий момент красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. «Спартак» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов. В прошлом туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Напомним, в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.