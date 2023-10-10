Парфёнов уволен с поста главного тренера «Родины»

Московская «Родина» объявила об увольнении главного тренера Дмитрия Парфёнова.

Как сообщает пресс-служба клуба, решение о расставании с специалистом было принято по обоюдному согласию сторон.

«Дмитрий Владимирович остается важной частью «Родины», и после того, как он решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия» — говорится в тексте заявления.

Отметим, что «Родина» занимает 11-е место в таблице Первой лиги, набрав 17 очков в 13 матчах.