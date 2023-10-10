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Парфёнов уволен с поста главного тренера «Родины»

Клуб выступает в Первой лиге.
10 октября 2023 12:00
автор: Александр Поволоцкий

Московская «Родина» объявила об увольнении главного тренера Дмитрия Парфёнова.

Как сообщает пресс-служба клуба, решение о расставании с специалистом было принято по обоюдному согласию сторон.

«Дмитрий Владимирович остается важной частью «Родины», и после того, как он решит накопившиеся вопросы личного характера, будет принято решение о возможных формах дальнейшего взаимодействия» — говорится в тексте заявления.

Отметим, что «Родина» занимает 11-е место в таблице Первой лиги, набрав 17 очков в 13 матчах.

источник: «Советский спорт»
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