ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-тренер «Марселя» Марселино отказался стать главным тренером «Севильи»

20 сентября специалист покинул французский клуб.
10 октября 2023 11:53
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 10 октября, издание Mundo Deportivo сообщает о том, что экс-тренер «Марселя» Марселино Тораль отказался от предложения стать наставником «Севильи».

Согласно данным источника, 58-летний специалист и руководство испанского клуба провели встречу, однако стороны не сумели договориться об условиях контракта. На данный момент «Севилья» в поисках нового главного тренера.

Напомним, в сентябре «Марсель» объявил об увольнении Марселино. Специалист отработал в клубе всего три месяца. Отмечалось, что 58-летний специалист ушёл в отставку по неспортивным причинам.

источник: El Mundo Deportivo
Парфёнов уволен с поста главного тренера «Родины»
Клуб выступает в Первой лиге.
10.10.2023 12:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гендиректор «Спартака» рассказал, станут ли красно-белые чемпионами в следующем году
В последний раз команда выигрывала РПЛ в 2017 году.
10.10.2023 11:36
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Жиго назвал фантастическим гол Квинси Промеса в ворота ЦСКА
Встреча закончилась со счётом 2:2.
10.10.2023 11:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Локомотив» со следующего сезона возрождает «Казанку»
Вторая команда железнодорожников будет выступать уже в следующем сезоне.
10.10.2023 11:06
Футбол
автор: Виталий Стопин
Алексей Миранчук ответил на вопрос, ощущает ли он себя итальянцем
С 2020 года полузащитник выступает за «Аталанту».
10.10.2023 11:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
16-летний Ламин Ямал покинул расположение сборной Испании из-за травмы
Форвард отправился обратно в Барселону.
10.10.2023 10:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно какие товарищеские матчи сборной России повлияли на рейтинг ФИФА
С февраля прошлого года российские команды отстранены от международных соревнований.
10.10.2023 10:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.