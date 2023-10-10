Экс-тренер «Марселя» Марселино отказался стать главным тренером «Севильи»

Сегодня, 10 октября, издание Mundo Deportivo сообщает о том, что экс-тренер «Марселя» Марселино Тораль отказался от предложения стать наставником «Севильи».

Согласно данным источника, 58-летний специалист и руководство испанского клуба провели встречу, однако стороны не сумели договориться об условиях контракта. На данный момент «Севилья» в поисках нового главного тренера.

Напомним, в сентябре «Марсель» объявил об увольнении Марселино. Специалист отработал в клубе всего три месяца. Отмечалось, что 58-летний специалист ушёл в отставку по неспортивным причинам.