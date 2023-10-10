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Гендиректор «Спартака» рассказал, когда клуб собирается обсудить с Джикией продление контракта

Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
10 октября 2023 12:17
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил ситуацию вокруг защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии.

Отметим, что в текущем сезоне Джикия является запасным игроком «Спартака», а его контракт с московским клубом истекает летом 2024 года.

«Мы хотим, чтобы он работал и помогал команде. На данный момент вопрос продления контракта не поднимался, но в правильное время мы вернёмся к этой теме и обсудим», — приводит слова руководителя РИА Новости.

Добавим, что красно-белые после 11 туров в чемпионате России располагаются на пятой позиции турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков. В следующем матче «Спартак» примет дома «Пари НН». Встреча состоится 22 октября.

источник: «РИА Новости»
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