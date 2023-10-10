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БК Мелбет запускает акцию «Страховка от Скуки» для пари на еврофутбол

Если будет 0:0 вам вернут 50% суммы в виде фрибета.
БК Мелбет запускает акцию «Страховка от Скуки» для пари на еврофутбол
10 октября 2023 12:30
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автор фото: МелБет

«Мелбет» снова дарит клиентам возможность наслаждаться футбольными матчами без лишних забот. Сегодня букмекерская компания с гордостью объявляет о запуске акции «Страховка от Скуки» на Лигу чемпионов, Лигу Европы, Английскую Премьер-лигу и Бундеслигу.

Если итоговый счет футбольного матча в выбранном маркете (П1, П2 или ТС) окажется равным 0:0, «Мелбет» вернет вам 50% от суммы ставки в виде фрибета. Максимальная сумма возврата — 10 000 рублей. Страхуйте свои ставки и наслаждайтесь еврофутболом!

Что нужно, чтобы участвовать в акции?

  1. Зарегистрироваться или войти в свой аккаунт на «Мелбет».

  2. Сделать ординарную ставку в прематче на Лигу чемпионов, Лигу Европы, АПЛ или Бундеслигу на маркет П1, П2 или ТС (кроме 0:0).

  3. Если матч завершится со счетом 0:0 в основное время, вы получите 50% от суммы ставки в виде фрибета.

  4. Фрибет можно использовать для заключения пари ординар или экспресс на любые события с кф до 3.5 в течение 5 дней с момента начисления

Акция «Страховка от Скуки» доступна для всех зарегистрированных клиентов «Мелбет». Присоединяйтесь и делайте ставки с уверенностью! Напомним, что при регистрации с промокодом SOVSPORT можно получить бонус на первый депозит, увеличив его до 25 000 рублей.

Реклама 18+ | Рекламодатель: melbet.ru Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения - на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции с 09.10.2023 20:00 (UTC + 3) до 01.06.2023 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

источник: «Советский спорт»
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