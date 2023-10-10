Тренер «Зенита» рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать в Европу и США

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков ответил на вопрос о том, стоит ли современным российским футболистам переезжать в зарубежные лиги.

«Что меня удивило в США, как первого русского футболиста там? Полная свобода. В Европе обычно вся команда организованно едет на выезд. В США же ты самостоятельно добираешься до аэропорта, сам заселяешься в гостиницу. Никакого контроля, можешь пойти куда угодно. Сбор команды — только за три часа до игры. При нынешней политической ситуации стоит ли русским игрокам ехать в Европу или МЛС? Был бы интерес. Сейчас вокруг россиян никакого ажиотажа нет», — цитирует Симутенкова издание Sport24.

Отметим, что в 2002 году он стал первым российским игроком, который перешёл в американскую лигу. Симутенков выступал за «Канзас-Сити Уизардс».