Кузяев — о вызове в сборную России: с логистической точки зрения стало сложнее

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, с каким трудностями столкнулся при вызове в национальную команду.

Напомним, что хавбек выступает сейчас за французский «Гавр»

«Безусловно с логистической точки зрения стало сложнее, но я очень рад тому, что оказался здесь. Особо ничего не поменялось, только теперь отсылаю в клуб статистические показатели свои. Там сложная система, но справляюсь», - заявил Кузяев в интервью «Советскому спорту».

Добавим, 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. Спустя 4 дня, 16 сентября, сборная России встретится с Кенией в Анталье (Турция).