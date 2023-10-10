ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кузяев — о вызове в сборную России: с логистической точки зрения стало сложнее

Команде предстоит провести два товарищеских матча.
10 октября 2023 13:05
автор: Никита Плохих

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, с каким трудностями столкнулся при вызове в национальную команду.

Напомним, что хавбек выступает сейчас за французский «Гавр»

«Безусловно с логистической точки зрения стало сложнее, но я очень рад тому, что оказался здесь. Особо ничего не поменялось, только теперь отсылаю в клуб статистические показатели свои. Там сложная система, но справляюсь», - заявил Кузяев в интервью «Советскому спорту».

Добавим, 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. Спустя 4 дня, 16 сентября, сборная России встретится с Кенией в Анталье (Турция).

источник: «Советский спорт»
Евро-2032 состоится в Италии и Турции
УЕФА объявил об этом официально.
10.10.2023 13:29
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, кто исполнит гимн РФ перед матчем сборных России и Камеруна
Игра состоится 12 октября в Москве.
10.10.2023 13:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Чемпионат Европы — 2028 состоится в Ирландии и Великобритании
УЕФА объявил об этом официально.
10.10.2023 13:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Кузяев считает, что матч со сборной Камеруна станет знаковым событием для России
Встреча между командами состоится 12 октября в Москве.
10.10.2023 13:09
Футбол
автор: Никита Плохих
Далер Кузяев: я бы не сказал, что РПЛ отстаёт от чемпионата Франции
Летом 2023 года полузащитник перешёл в «Гавр».
10.10.2023 13:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Футболист сборной Камеруна заявил, что не будет праздновать, если забьёт мяч в ворота России
Национальные команды встретятся в товарищеском матче.
10.10.2023 12:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тренер «Зенита» рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать в Европу и США
Симутенков выступал за американский «Канзас-Сити Уизардс».
10.10.2023 12:54
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.