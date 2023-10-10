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Кузяев считает, что матч со сборной Камеруна станет знаковым событием для России

Встреча между командами состоится 12 октября в Москве.
10 октября 2023 13:09
автор: Никита Плохих

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальной команды Камеруна.

«Это знаковое событие для всех нас, для всей страны. Сборная Камеруна довольно сильная, но и у неё есть свои слабые стороны. Надеемся, что несмотря на погоду стадион будет полным», - передаёт слова хавбека «Советский спорт».

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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