Стало известно, кто исполнит гимн РФ перед матчем сборных России и Камеруна

Появилась информация о тои, кто исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем сборных России и Камеруна.

Как сообщает RT, исполнителем гимна России станет заслуженный артист РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми», победитель третьего сезона шоу «Маска» Ильдар Абдразаков.

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.