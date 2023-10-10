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УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России

Национальные команды снова отстранены от соревнований.
10 октября 2023 13:32
автор: Степан Шереметьев

Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: «РИА Новости»
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