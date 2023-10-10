Карпин отреагировал на решение УЕФА отменить допуск России U17 до международных турниров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России.

«Не ожидал, что допустят и не ожидал, что отменят. Это стало еще большей неожиданностью», - передает слова Карпина корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств. Федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.