Карпин высказался об отсутствии Головина на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему полузащитник Александр Головин пропустил тренировку в Новогорске.
Национальная команда начала октябрьский сбор.
«Посмотрим. Неделю назад пропустил игру из-за икроножной мышцы. Пока непонятно, сыграет ли он», - заявил Карпин.
Добавим, 12 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. Спустя 4 дня, 16 сентября, подопечные Карпина встретятся с Кенией в Анталье (Турция).
источник: «Советский спорт»