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Карпин высказался об отсутствии Головина на тренировке сборной России

За команду могут сыграть три легионера.
10 октября 2023 14:01
автор: Никита Плохих

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему полузащитник Александр Головин пропустил тренировку в Новогорске.

Национальная команда начала октябрьский сбор.

«Посмотрим. Неделю назад пропустил игру из-за икроножной мышцы. Пока непонятно, сыграет ли он», - заявил Карпин.

Добавим, 12 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. Спустя 4 дня, 16 сентября, подопечные Карпина встретятся с Кенией в Анталье (Турция).

источник: «Советский спорт»
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