Карпин оценил сборную Кении перед матчем с Россией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сопернике национальной команды по товарищескому матчу.

«В Кении много игроков, играющих в Европе. Уже больше похожи на европейцев по критериям. Это хороший соперник. Безусловно, там выступают игроки не из топ-5 лиг, но очень приличные», - передает слова Кузяева корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии (Турция) со сборной Кении (начало — в 18:00 мск).