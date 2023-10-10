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Карпин оценил сборную Кении перед матчем с Россией

Встреча состоится 16 октября в 18:00 (мск).
10 октября 2023 14:02
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сопернике национальной команды по товарищескому матчу.

«В Кении много игроков, играющих в Европе. Уже больше похожи на европейцев по критериям. Это хороший соперник. Безусловно, там выступают игроки не из топ-5 лиг, но очень приличные», - передает слова Кузяева корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии (Турция) со сборной Кении (начало — в 18:00 мск).

источник: «Советский спорт»
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