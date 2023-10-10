Валерий Карпин: Камерун — самая сильная сборная, с которой играем после отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальной команды Камеруна.

«Камерун — самая сильная сборная, с которой играем после отстранения. Иран и Камерун пока самые сильные. Это интересно и для меня, и для игроков сыграть против игроков такого уровня, с которыми давно не играли. Давно не играли дома. В Москве так вообще давно, последний раз с Мальтой. И футболистам хочется сыграть перед своими болельщиками. И болельщикам заполнить трибуны», - передаёт слова специалиста «Советский спорт».

Напомним, встреча между коллективами состоится в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.