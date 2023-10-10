Кафанов объяснил отсутствие Кержакова и Максименко в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился подробностями о вызове голкиперов на октябрьские матчи национальной команды.

«Максименко заменил Селихова в недавней игре, провел шикарный тайм, но потом было 0:4. Поэтому его нет. А Кержаков просто перестал играть в основе», - передает слова Кузяева корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Сборная России 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проведет товарищеский матч с командой Камеруна (начало — в 19:00 мск). А 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Анталии (Турция) со сборной Кении (начало — в 18:00 мск).