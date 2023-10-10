Карпин — о завершении СВО и отстранении России: надеюсь, что всё это закончится и нас допустят

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об СВО и отстранении национальной команды от международных турниров.



«Надеюсь, что всё это закончится и нас допустят. Пока могу сказать только это», - передаёт слова специалиста «Советский спорт».

Напомним, что в марте 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за тяжёлой политической ситуации в мире. Кроме того, страна лишилась права проведения нескольких крупных турниров.