Сафонов высказался о выступлении за сборную России без флага и гимна

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о выступлении за национальную команду без флага и гимна.

«Хочется играть всегда с гимном и флагом. Но всё индивидуально. Нужно рассматривать каждую ситуацию. Для развития игроков главное играть и показывать себя», - передаёт слова голкипера «Советский спорт».

Напомним, что в марте 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за тяжёлой политической ситуации в мире. Кроме того, страна лишилась права проведения нескольких крупных турниров.