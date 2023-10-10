«В УЕФА полный бардак». Шалимов — об отмене допуска юношеских сборных России

Известный тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.