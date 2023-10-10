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«В УЕФА полный бардак». Шалимов — об отмене допуска юношеских сборных России

Национальные команды снова отстранены от международных соревнований.
10 октября 2023 14:30
автор: Степан Шереметьев

Известный тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«Я не знаю, зачем УЕФА вообще это делает. Это говорит о том, что там полный бардак и давление. Я вообще никакого смысла уже не вижу в возвращении в Европу. Надо делать серьёзные шаги по переходу в Азию. Шансов на Европу вообще нет», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: Чемпионат.com
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