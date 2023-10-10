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Колосков считает, что УЕФА потеряет уважение после отмены допуска сборных России U-17

Организация отменила своё же решение.
10 октября 2023 14:48
автор: Степан Шереметьев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение УЕФА отменить допуск юношеских сборных России на международные турниры.

«УЕФА отменили свое решение? Ха! Честно говоря не думал, что они сделают это. Исполком УЕФА — более чем серьезная организация, они принимают решение, а через две недели его отменяют… Что ж, не останется никакого уважения к такой организации», — приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны правительств европейских государств.

Кроме того, федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

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