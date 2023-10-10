Франк Артига стал новым главным тренером ФК «Родина»

Сегодня, 10 октября, пресс-служба ФК «Родина» объявила о том, что новым главным тренером клуба стал Франк Артига, ранее возглавлявший дубль московской команды.

«Франк Артига до сегодняшнего дня возглавлял «Родину-2», состоящую из молодых игроков. Под его руководством в прошлом сезоне команда стала бронзовым призёром третьей группы ФНЛ-2, а в нынешнем идёт на втором месте в группе «Серебро» Дивизиона «А» Второй лиги. Мы приветствуем Франка Артигу на новом посту и желаем команде под его руководством плодотворной и успешной работы!» — сообщила пресс-служба «Родины».

Ранее стало известно о том, что руководство московской команды объявило об увольнении главного тренера Дмитрия Парфёнова. Решение о расставании с специалистом было принято по обоюдному согласию сторон. Отметим, что «Родина» занимает 11-е место в таблице Первой лиги, набрав 17 очков в 13 матчах.

До переезда в Россию Франк Артига работал в структуре «Барселоны».